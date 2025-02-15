Берлин, 15 февраля, 2025, 23:14 — ИА Регнум. Глав европейских государств и правительств пригласили в Париж на экстренную встречу по Украине из-за действий президента США Дональда Трампа. С инициативой выступил французский лидер Эммануэль Макрон, заявил 15 февраля министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Panoramic/Global Look Press Эммануэль Макрон

«Мы должны дать свой ответ. Я рад, что президент Макрон пригласил на завтра (16 февраля) наших лидеров в Париж. Я ожидаю, что они рассмотрят это со всей серьёзностью», — уточнил он в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

При этом Agence France-Presse отметило, что в Елисейском дворце упоминали о планах провести встречу с европейскими лидерами для возможной неформальной беседы, но дата не называлась.

Издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что экстренная встреча глав европейских государств намечена на 17 февраля.

Как передавало ИА Регнум, премьер-министр Польши Дональд Туск призвал европейские страны в срочном порядке подготовить свой собственный план по мирному урегулированию украинского конфликта. При этом план не обязательно должен отвечать национальным интересам европейских государств, считает он.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте 15 февраля призвал страны Евросоюза перестать жаловаться из-за переговоров по Украине и выдвинуть конкретные предложения для урегулирования конфликта. Он призвал европейцев увеличить расходы, чтобы военная подготовка и поставки оружия Украине продолжались.

Европа утратила «центральную роль» в вопросе урегулирования украинского конфликта, подчёркивал первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. По его словам, теперь странам ЕС остаётся лишь «стоять в углу и наблюдать» за происходящим.

После телефонных переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа несколько стран ― членов Евросоюза потребовали своего участия в переговорном процессе по вопросу урегулирования украинского конфликта. Совместное заявление об этом сделали представители МИД Германии, Франции, Польши, Италии, Испании, Великобритании, а также Европейская служба внешних связей и Еврокомиссия.