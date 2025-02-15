Оттава, 15 февраля, 2025, 23:08 — ИА Регнум. Допинговые дела первой ракетки мира итальянского теннисиста Янника Синнера и российской фигуристки Камилы Валиевой несопоставимы. Такое мнение высказали «РИА Новости» в пресс-службе Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Chu Chen/Global Look Press Янник Синнер

По мнению WADA, у спортсменов совершенно разные обстоятельства.

«Эти два дела несопоставимы из-за двух совершенно разных обстоятельств и подтверждающих доказательств», — озвучили свою позицию в WADA.

При этом в агентстве подчеркнули, что стоит ознакомиться с решениями по двум данным делам и убедиться в этом самим.

Как сообщало ИА Регнум, теннисиста Янника Синнера дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил. Дисквалификация продлится три месяца ― до 4 мая.

30 сентября в поддержку обвиняемого в употреблении допинга Синнера высказался российский теннисист Даниил Медведев.

Российского боксёра Александра Поветкина дисквалифицировали на четыре года из-за нарушения антидопинговых правил.

Поветкина отстранили от соревнований с 21 октября 2024 года, так как, по утверждению ITA, в его допинг-пробе от 2014 года обнаружили остарин. На основании этого все его результаты с 28 сентября 2014 года по 9 сентября 2024 года были аннулированы.