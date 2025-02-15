Москва, 15 февраля, 2025, 22:45 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио договорились о поддержании канала коммуникации для решения накопившихся проблем в двусторонних отношениях и подготовки российско-американской встречи на высшем уровне. Об этом 15 февраля сообщила пресс-служба МИД РФ по итогам телефонного разговора дипломатов.

ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

«В развитие телефонного разговора президентов России и США 12 февраля главы внешнеполитических ведомств условились о поддержании канала коммуникации для решения накопившихся проблем в российско-американских отношениях в интересах снятия унаследованных от прежней администрации односторонних барьеров на пути взаимовыгодного торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Обозначен обоюдный настрой на взаимодействие по актуальной международной тематике, в том числе урегулированию вокруг Украины, ситуации вокруг Палестины и в целом на Ближнем Востоке и на других региональных направлениях», — уточнили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Кроме того, Лавров и Рубио обменялись мнениями о путях скорейшего прекращения начатой администрацией бывшего президента США Бараком Обамы в 2016 году линии на максимальное ужесточение условий функционирования российских дипломатических миссий в США, что привело к ответным мерам. Также стороны условились в ближайшее время организовать встречу экспертов для согласования конкретных шагов по взаимному снятию ограничений для работы загранпредставительств России и США.

Дипломаты подтвердили готовность к совместной работе по восстановлению взаимоуважительного межгосударственного диалога в русле заданной тональности лидерами двух стран.

Отмечается, что диалог состоялся 15 февраля по инициативе американской стороны.

Как сообщало ИА Регнум, 15 февраля агентство Bloomberg проинформировало, что власти Саудовской Аравии пригласили представителей России, США и Украины встретиться в Эр-Рияде. Организатором переговоров выступит советник по национальной безопасности Саудовской Аравии Мусаид бен Мухаммед аль-Айбан. Возглавить делегацию США на переговорах по урегулированию украинского конфликта могут советник главы Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

12 февраля состоялся телефонный разговор президентов РФ Владимира Путина и Дональда Трампа. После беседы глава Белого дома заявил, что российский лидер согласился с необходимостью остановить конфликт на Украине, но рассчитывает на постоянное решение.