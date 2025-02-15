Мюнхен, Германия, 15 февраля, 2025, 22:36 — ИА Регнум. Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог заявил, что ждёт от России территориальных уступок в рамках переговоров по урегулированию конфликта.

Иван Шилов ИА REGNUM

Генерал-лейтенант армии США в отставке Келлог, выступая на конференции в Мюнхене, заявил, что «территориальные уступки» неизбежны.

«Придется пойти и на такие вещи, как территориальные уступки», — сказал Келлог.

При этом спецпосланник не стал уточнять о каких территориях он ведет речь, но подчеркнул, что ждет «отказа от использования силы» в будущем от России.

Как сообщало ИА Регнум, глава киевского режима Владимир Зеленский может говорить об обмене территориями хоть на Луне, однако ни о каких переговорах с ним не может быть и речи, заявил 15 февраля губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что заявлениями об «обмене» территориями Зеленский пытается скрыть масштабы катастрофы украинской армии.

Слова об обмене территориями указывают на отчаяние Киева из-за колоссальных потерь в рядах ВСУ. Зеленский пытается создать видимость контроля над ситуацией, считает первый замглавы крымского парламента Сергей Цеков.

Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев ранее заявил, что Украина может получить только участок земли «метра на два», причём без всяких обменов.

Возвращение Украины к границам 2014 года маловероятно, считает глава Пентагона Пит Хегсет.

Президент России Владимир Путин ранее неоднократно заявлял, что для начала переговоров Украина должна официально отказаться от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, объявить о нейтральном, внеблоковом и безъядерном статусе, а ВСУ — покинуть территории регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году.