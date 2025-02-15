Мюнхен, Германия, 15 февраля, 2025, 22:21 — ИА Регнум. Сирия учтёт мнение своего народа на тему пересмотра отношений с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел в переходном правительстве арабской республики Асаад Хасан аш-Шибани.

Sebastian Gollnow/Global Look Press

«Решение о пересмотре отношений с Россией будет приниматься сирийским народом. Если мы получим зелёный свет от нашего народа, мы предпримем действия», — подчеркнул он на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Таким образом глава МИД ответил на вопрос о будущем российских военных баз в Сирии и о двусторонних отношениях.

Как сообщало ИА Регнум, 7 февраля глава минобороны Сирии Мархаф Абу Касра утверждал, что власти республики «взвешивают требования Москвы» и готовы дать согласие на сохранение базы ВКС России Хмеймим и пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ в Тартусе, если это будет выгодно Дамаску.

Замглавы МИД России Михаил Богданов в декабре 2024 года отмечал, что Россия рассчитывает сохранить военные базы в Сирии. В конце января 2025 года межведомственная делегация России провела переговоры с аш-Шараа. Как отметил Богданов, они прошли конструктивно.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 3 февраля заявил, что Москва продолжает диалог с Дамаском о дальнейшем использовании российских военных баз.

В начале декабря 2024 года вооружённая оппозиция Сирии начала наступление на правительственные войска республики. 8 декабря сирийская армия покинула центр Дамаска. Боевики захватили штаб-квартиру гостелевидения и объявили о захвате власти в Сирии. Президент республики Башар Асад сложил полномочия и покинул страну, получив политическое убежище в РФ. Главой администрации временного правительства Сирии объявлен Ахмед аш-Шараа.