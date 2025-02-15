Москва, 15 февраля, 2025, 21:47 — ИА Регнум. Главы МИД России и США Сергей Лавров и Марко Рубио 15 февраля провели телефонный разговор, сообщила пресс-служба МИД.

Сергей Гунеев/РИА Новости Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

Беседа состоялась по инициативе Вашингтона.

«В развитие телефонного разговора президентов России и США 12 февраля главы внешнеполитических ведомств условились о поддержании канала коммуникации для решения накопившихся проблем в российско-американских отношениях в интересах снятия унаследованных от прежней администрации односторонних барьеров на пути взаимовыгодного торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества», — сказано в сообщении.

Обе стороны заявили о настрое на взаимодействие по актуальной международной тематике, в том числе по урегулированию ситуации на Украине и Ближнем Востоке, отметила пресс-служба. Лавров и Рубио обсудили шаги по взаимному снятию препон для работы дипломатов, эти проблемы возникли в период президентства Барака Обамы по инициативе тогдашней американской администрации, сказано в сообщении.

«Лавров и Рубио подтвердили готовность совместно работать над восстановлением взаимоуважительного межгосударственного диалога в русле заданной президентами тональности. Договорились о регулярных контактах, в том числе для подготовки российско-американской встречи на высшем уровне», — добавила пресс-служба.

Как передавало ИА Регнум, 12 февраля состоялся первый после переизбрания Дональда Трампа телефонный разговор президентов России и США. Он длился около полутора часов. Президенты договорились об организации личной встречи и согласились с тем, что пришло время работать вместе. Владимир Путин пригласил Трампа в Москву.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что Путин и Трамп обсудили, в частности, украинский конфликт и согласились, что его можно разрешить мирными переговорами. Президент России подчеркнул необходимость устранения первопричин этого конфликта.

Говорить о сроках очной встречи Путина и Трампа и месте её проведения пока преждевременно, отмечал ранее Песков. Подготовкой мероприятия будут заниматься помощники президентов, добавил он.