Белград, 15 февраля, 2025, 21:56 — ИА Регнум. Если мирные договорённости по Украине будут заключены до 20 апреля, когда православные и католики будут праздновать Пасху, то 9 мая президент США Дональд Трамп может приехать в Москву, заявил 15 февраля президент Сербии Александр Вучич, передаёт издание «Вечерние новости».

Lenin Nolly /Global Look Press Дональд Трамп

Ранее Вучич сообщал, что 9 мая намерен быть в столице России, куда договорился поехать вместе с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

«Идут большие перемены. Мы следим за происходящим — усложняются вещи между США и Россией с одной стороны и Украиной и Европой — с другой. Если будет заключён мир до Пасхи, это было бы лучше всего для всех. Я подтвердил, что еду в Москву 9 мая, тогда бы на Красной площади мог бы оказаться и Трамп», — сказал президент Сербии.

Как передавало ИА Регнум, 12 февраля состоялся первый после переизбрания Трампа телефонный разговор президентов России и США. Он длился около полутора часов. Президенты договорились об организации личной встречи и согласились с тем, что пришло время работать вместе. Владимир Путин пригласил Трампа в Москву.

Если Трамп решит приехать в Россию 9 мая, Путин будет рад видеть его на празднике, отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков сообщил, что Путин и Трамп обсудили, в частности, украинский конфликт и согласились с тем, что его можно разрешить мирными переговорами. Президент России подчеркнул необходимость устранения первопричин этого конфликта. При этом целый ряд европейских политиков, комментируя разговор Путина и Трампа, заявили, что в переговорах по Украине должны участвовать представители ЕС.

В 2025 году исполняется 80 лет со дня победы Советского Союза над нацистской Германией в Великой Отечественной войне. В конце 2024 года Путин пригласил лидеров стран Содружества Независимых Государств на празднование. В январе министр обороны России Андрей Белоусов рассказал, что на парад Победы приглашены воинские формирования из 19 дружественных стран. Песков в свою очередь проинформировал, что среди гостей на параде будет и председатель КНР Си Цзиньпин.