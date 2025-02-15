Сухум, 15 февраля, 2025, 21:32 — ИА Регнум. В Абхазии завершилось голосование на досрочных выборах президента республики. Участки были закрыты в 20:00 мск.

Petrov Sergey/Global Look Press

Явка на досрочных выборах достигла 65%, сообщил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики Дмитрий Маршан.

«Мы можем поздравить друг друга с тем, что выборы по стране состоялись. В 20:00 мск все участки закрылись. По данным на 19:30 мск по стране проголосовали около 95 тыс. человек, или 65% избирателей», — сказал глава ЦИК в ходе брифинга в международном пресс-центре.

Как передавало ИА Регнум, утром 15 февраля в Абхазии стартовали досрочные президентские выборы. На пост президента Абхазии претендуют пять кандидатов, среди которых вице-президент республики Бадра Гунба, бывший торгпред в России Олег Барциц, экс-глава контрольной палаты республики Роберт Аршба, представитель оппозиции Адгур Ардзинба и председатель Черноморского банка развития Адгур Хурхумал.

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