Вашингтон, 15 февраля, 2025, 21:05 — ИА Регнум. Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолц и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стив Уиткофф могут возглавить делегацию США на переговорах по урегулированию украинского конфликта. Об этом 15 февраля сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

United States Congress Майк Уолц

Ранее агентство сообщало о предстоящей 17–23 февраля встрече представителей России и США в Саудовской Аравии. Отмечалось, что мероприятие пройдёт для подготовки возможных переговоров президента России Владимира Путина и его американского коллеги Трампа.

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