Москва, 15 февраля, 2025, 22:24 — ИА Регнум. В Москве 15 февраля прошло вручение «Евразийской философской премии — 2025», в ходе которого доктор философских наук и участник Великой Отечественной войны Давид Дубровский был удостоен специальной премии «Поколение Победителей».

Кадр из видео Давид Дубровский

Данная награда вручается за достижения в области гуманитарной мысли и доблестную службу в годы войны, что особенно важно в Год защитника Отечества, объявленного президентом России Владимиром Путиным, отметили организаторы.

Будучи подростком, Дубровский добровольно отправился на фронт. Там он жил бок о бок с солдатами, помогал им в быту и даже сражался на передовой. Свой путь на войне он начал с санитарной службы, затем освоил работу в артиллерии, некоторое время служил пехотинцем.

За свою гуманитарную карьеру философ опубликовал 10 книг и более 250 статей, которые были посвящены сложным аспектам человеческого познания. Как отметили в оргкомитете, в России особо гордятся тем, что среди отечественных философов есть выдающийся ветеран, чья жизнь служит примером мужества и преданности делу.

Луганское философское общество также было удостоено наградой — специальной премией «За мужество в философии». Философское общество существует в ЛНР уже 23 года. Даже под угрозой вражеских пуль и бомбардировок члены общества продолжают свою интеллектуальную работу, многие из них совмещают гуманитарную деятельность с защитой Родины, участвуя в специальной военной операции, отметили организаторы.

После 2014 года общество выпустило пять сборников. Данные материалы получили признание не только в новых регионах, но и во всей стране. Так, сборник «Философия фронтира» нашел отражение в трудах журналистки Дарьи Дугиной, которая в 2024 году была посмертно удостоена специальной «Премии памяти». Сборник «Философ на войне» включает статьи Андрея Кондаурова и Виталия Даренского, которые обогатили научный труд опытом военной службы, отметил оргкомитет.

Муж члена сообщества Нины Ищенко Александр погиб на фронте в мае 2022 года. Сейчас женщина преподаёт философию в университете, а также проводит заседания философского сообщества. Ещё одна участница общества Елена Заславская — поэтесса, которая пишет о событиях 2014 года и о СВО. Её отец — ополченец, ушедший защищать родную землю в 2014 году, а сын — участник специальной военной операции.

В феврале 2024 года в рамках Первого Евразийского конгресса состоялась церемония награждения победителей данной премии. Ректор БФУ им. И. Канта Александр Фёдоров стал победителем в номинации «За работу в области философской футурологии» за книгу «Производство будущего. Мир «двойного двоеточия».

Как передавало ИА Регнум, 16 января Путин подписал указ о проведении Года защитника Отечества. Президент предложил сделать это в связи с 80-летним юбилеем Победы. Он также отметил подвиги и героизм участников специальной военной операции.