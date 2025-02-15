Тель-Авив, Израиль, 15 февраля, 2025, 20:52 — ИА Регнум. МИД Израиля 15 февраля опубликовал кадры встречи освобождённого из плена ХАМАС гражданина РФ и Израиля Александра Труфанова с матерью и невестой.

Кадр из видео

Также опубликованы кадры разговора Труфанова по видеосвязи с бабушкой.

На кадрах видно, что все участники встречи не могли сдержать слёз. Труфанов провёл в плену ХАМАС около 500 дней.

Ранее 15 февраля представители ХАМАС передали сотрудникам Международного комитета Красного Креста трёх заложников, в том числе Труфанова. Передача состоялась в Хан-Юнисе на юге сектора Газа.

В Москве приветствуют освобождение Труфанова и выражают благодарность руководству движения ХАМАС за это решение, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Возвращение стало возможным благодаря настойчивым и целенаправленным действиям российских дипломатов, отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Россия продолжит добиваться скорейшего освобождения уроженца Донбасса Максима Харина, который пока остаётся в Газе, добавила она.

Как передавало ИА Регнум, 3 февраля заместитель председателя политбюро ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что Труфанова освободят из плена в ближайшее время. Он отметил, что это решение было принято в качестве ответного жеста на позицию России по палестинскому вопросу.

Соглашение о временном перемирии в секторе Газа было достигнуто 15 января. Оно должно быть осуществлено в три этапа: первый — вывод израильских войск из Газы и освобождение ХАМАС 33 заложников, второй — освобождение оставшихся израильских заключённых и постоянное прекращение огня, третий — обмен телами погибших.