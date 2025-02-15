Мюнхен, Германия, 15 февраля, 2025, 20:27 — ИА Регнум. Потери Вооружённых сил Украины за время конфликта в три раза превысили потери США во вьетнамской и корейской войнах вместе взятых, заявил 15 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности спецпосланник президента США по Украине и России Кит Келлог.

David Young/Global Look Press

«Потери украинской стороны в три раза превышают потери США во Вьетнаме и Корее вместе взятых», — сказал Келлог.

Президент США Дональд Трамп хочет остановить конфликт, чтобы люди перестали гибнуть, добавил он.

Потери США погибшими в войне во Вьетнаме оцениваются в 58 тыс. человек, в Корее — в 36 тыс. человек.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2024 года начальник Генштаба ВС РФ генерал Валерий Герасимов сообщил, что потери ВСУ с начала специальной военной операции достигли почти 1 млн человек убитыми и ранеными.

Министр обороны Андрей Белоусов 15 декабря проинформировал, что подразделения ВСУ за 2024 год потеряли более 560 тыс. военных убитыми и ранеными.

30 января Минобороны РФ сообщило, что ежемесячные санитарные и невосполнимые потери живой силы ВСУ за последние полгода составляют около 50 тыс. человек. Максимальный показатель был зафиксирован в ноябре 2024 года, когда потери ВСУ превысили 60 тыс. человек. Около 100 тыс. украинских военнослужащих оставили свои воинские части и пустились в бега.

12 февраля состоялся первый после переизбрания Трампа телефонный разговор президентов России и США. Он длился около полутора часов. Президенты договорились об организации личной встречи и согласились с тем, что пришло время работать вместе. Владимир Путин пригласил Трампа в Москву.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Путин и Трамп обсудили в том числе украинский конфликт и согласились, что его можно разрешить мирными переговорами. Президент России подчеркнул необходимость устранения первопричин этого конфликта.