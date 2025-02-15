Москва, 15 февраля, 2025, 20:13 — ИА Регнум. Активисты «Волонтерской Роты» провели памятные мероприятия в нескольких российских регионах в честь Дня памяти воинов-интернационалистов. Об этом говорится в пресс-релизе движения.

Александр Полегенько/ТАСС

«Сегодня мы чтим память тех, кто исполнял служебный долг за пределами Отечества! Их подвиг — символ стойкости, верности стране и силы человеческого духа. Этот день напоминает нам о том, какой высокой ценой достаётся мир. Их имена живут в наших сердцах, а их наследие — в нашем единстве и уважении к истории!» — отметил председатель Совета федеральных координаторов «Волонтёрской Роты» Станислав Кузьменко.

Памятные мероприятия прошли в Москве, где активисты приняли участие в церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены и памятнику маршалу Жукову.

«Мы сегодня отдаем дань памяти тем, кто сложил жизни, получил ранения, не задумываясь выполнил свой долг, встав на защиту Родины. Исполнил задачи, которые поставила страна. И, конечно, с большим уважением говорим об этих людях. Это касается и участников Афганской войны, и бойцов специальной военной операции, других военных конфликтов. Такие мероприятия важны и для нашего подрастающего поколения. Важно, чтобы ребята знали и слышали истории людей, кто был непосредственными участниками тех событий», — заявил секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев, также принявший участие в церемонии.

Помимо столицы, волонтёры также почтили память героев Афганской войны в Белгородской области, где они возложили цветы к мемориалу, а также выдержали минуту молчания.

«Герои навсегда останутся в наших сердцах, и мы должны помнить об их мужестве и самопожертвовании. Важно, чтобы память о них жила в наших сердцах и передавалась из поколения в поколение», — отметила глава «Волонтёрской Роты» Белгородской области Виктория Кравцова.

А в Смоленске в рамках проводимых мероприятий был организован концерт ко Дню памяти воинов-интернационалистов. На данное мероприятие были приглашены ветераны боевых действий, принимавшие участие в вооруженных конфликтах за пределами России.

Подвиги Героев, исполнявших долг за пределами Отечества, также почтили в Ростовской, Псковской, Иркутской, Брянской, Воронежской, Саратовской, Белгородской, Тамбовской, Владимирской, Нижегородской Тульской, Московской областях, а также в Республике Марий Эл и других региональных отделениях «Волонтерской Роты».

В России 15 февраля отмечается День памяти воинов-интернационалистов в честь 36-й годовщины вывода советских войск из Афганистана. В этот день в РФ вспоминают подвиг бойцов, которые исполняли свой служебный долг за рубежом. Ветераны боевых действий, активисты молодёжных и патриотических организаций собираются у мемориалов по всей стране, чтобы почтить память героев-интернационалистов.

15 февраля 1989 года советские войска были полностью выведены из Афганистана после операции, длившейся почти 10 лет. В ходе данной операции было задействовано свыше полумиллиона советских бойцов.