Москва, 15 февраля, 2025, 20:00 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что носит только отечественную одежду. Так дипломат прокомментировала статью журналиста из Италии Паоло Валентино, обвинившего её в том, что она якобы совершает покупки в Дубае.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Мария Захарова

Речь идёт о публикации в итальянской газете Corriere della Sera. Автор статьи отметил, что Захарова всегда появляется в вещах «супер-брендов».

«Спасибо за то, что вещи российских производителей ваша газета назвала «супер-брендами» — я ношу отечественное и покупаю вещи в России. Рада, что это оценил и ваш сотрудник с фамилией Валентино», — написала Захарова в своём Telegram-канале.

Она подчеркнула, что никогда не посещала Италию или любую другую страну для покупок. Официальный представитель МИД уточнила, что в число её интересов входят музей, балет, кино, литература, поэзия, дизайн, садоводство и общение. При этом шоппинг её не привлекает.

Кроме того, Захарова напомнила, что с 2014 года находится в санкционном списке, в связи с чем принципиально выбирает только отечественные марки и поддерживает российских производителей. Дипломат выразила надежду на то, что газета признает, что опубликовала недостоверную информацию, а также выпустит опровержение.

Официальный представитель МИД считает, что эта статья стала попыткой итальянского СМИ оправдать президента Италии Серджо Маттареллу, сравнившего Россию с гитлеровской Германией. Захарова считает, что её комментарий по поводу высказываний этого политика «попал в цель» и заставил местных русофобов реагировать.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Маттарелла в ходе лекции в Марсельском университете сравнил действия России в украинском конфликте с политикой Третьего рейха. Официальный представитель МИД РФ назвала это высказывание «кощунственным, возмутительным и оскорбительным». По словам Захаровой, подобные сравнения вызывают удивление и недоумение, при том, что итальянцы хорошо осведомлены о том, что такое фашизм.

Она напомнила, что СССР пострадал от чудовищного нападения со стороны гитлеровской Германии. Вместе с тем, как добавила дипломат, Советский Союз смог не только выбить противника со своей территории, но освободил Европу от нацизма и фашизма.