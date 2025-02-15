Махачкала, 15 февраля, 2025, 20:13 — ИА Регнум. Исполняющий обязанности руководителя дагестанской Дирекции единого государственного заказчика-застройщика министерства Алибулат Магомедов стал участником инцидента, связанного с применением огнестрельного оружия, сообщила пресс-служба министерства строительства республики в своём Telegram-канале.

Belkin Alexey/Global Look Press

«В случившемся с определением виновных лиц разбираются компетентные органы», — сказано в сообщении.

Минстрой Дагестана призвал не распространять непроверенную информацию и ориентироваться только на официальные источники.

Ранее сообщалось, что указанный инцидент произошел 14 февраля. По предварительным данным, между несколькими людьми возник конфликт, который перерос в перестрелку с применением травматического и другого оружия. Среди предполагаемых участников называли Магомедова.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в феврале в Дагестане неизвестный открыл огонь по сотруднику МВД, находившемуся при исполнении служебных обязанностей. Полицейский был в тяжёлом состоянии доставлен в больницу, где ему провели операцию.