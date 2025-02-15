Варшава, 15 февраля, 2025, 19:40 — ИА Регнум. Власти Венгрии заблокировали начало переговорного процесса о вступлении Украины в Европейский союз (ЕС), сообщила 15 февраля польская радиостанция RMF24 со ссылкой на неназванного европейского дипломата.

Максим Блинов/РИА Новости

По этим данным, Польша представила проект письма с условиями для открытия переговорного процесса о вступлении Украины в ЕС под названием «Основы». В нём содержатся требования по подготовке двух «дорожных карт» — реформ верховенства права и государственного управления на Украине.

Уточняется, что большинство стран объединения поддержало данное письмо, однако Будапешт выступил против, потребовав от киевского режима представить дополнительный план по защите национальных меньшинств. Вето со стороны венгерских властей может затормозить переговорный процесс, начало которого было запланировано на апрель 2025 года, отметили авторы.

Как передавало ИА Регнум, 23 января глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна будет выступать против вступления Украины в ЕС, так как киевский режим не выполнил требования для членства в блоке. Он упомянул о ситуации с правами венгерского национального меньшинства в Закарпатье.

В марте 2024 года Сийярто также заявил, что встреча премьер-министра страны Виктора Орбана с главой киевского режима Владимиром Зеленским не состоится до тех пор, пока Украина не вернёт права венгерскому нацменьшинству в Закарпатье.

В феврале 2023 года Совет Европы обратился в Венецианскую комиссию по поводу ситуации с правами венгров на Украине и заявил, что несколько украинских законов, в том числе закон о нацменьшинствах, вызвали у совета серьёзную озабоченность. Юристы совета призвали Киев скорректировать текст закона.