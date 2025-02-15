Вашингтон, 15 февраля, 2025, 19:29 — ИА Регнум. Представители России и США на следующей неделе встретятся в Саудовской Аравии для подготовки возможных переговоров президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа, сообщает 15 февраля Bloomberg со ссылкой на источник.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Ранее телеканал CBS News сообщал, что глава Белого дома, выступая 12 февраля в Овальном кабинете, объявил о намерении провести встречу с российским лидером в Саудовской Аравии.

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