Мюнхен, Германия, 15 февраля, 2025, 19:18 — ИА Регнум. Торговые пошлины, введённые администрацией президента США Дональда Трампа в отношении Канады, угрожают её существованию, заявила 15 февраля глава канадского МИД Мелани Жоли во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

Adrian Wyld/Global Look Press Мелани Жоли

«Когда мы слышим о пошлинах в 25%, то это является угрозой существованию. Потому что это повлияет на сотни тысяч рабочих мест в Канаде, которые будут потеряны», — отметила она.

Жоли уточнила, что Канада зависит от США в плане экономики.

«Мы поставляем много энергии в США, нефть и газ, удобрения, а также калий, уран для их ядерных объектов, гидроэлектроэнергию», — сказала министр.

Она также отметила, что не исключает введения пошлин Вашингтоном, хотя пока это решение было отложено.

Как передавало ИА Регнум, 2 февраля Трамп подписал указ о введении импортных пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Для мексиканских и канадских товаров размер пошлины составит 25%, а китайских товаров — 10%. Позднее премьер Канады Джастин Трюдо сообщил, что действие введённых в отношении его страны пошлин приостановлено на 30 дней.

В январе Трамп анонсировал введение импортных пошлин против товаров из Евросоюза. Своё решение он объяснил «ужасным» отношением европейцев к США. В частности, он подчеркнул, что в ЕС нет спроса на американские автомобили, сельхозпродукцию и другие товары.