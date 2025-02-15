Москва, 15 февраля, 2025, 19:26 — ИА Регнум. Общественный деятель Ирина Хакамада 15 февраля рассказала в своем Telegram-канале о ситуации на концерте в московском отеле Savoy, который посетили сотрудники силовых структур. По её словам, обстановка на вечеринке была «приличной».

ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков Ирина Хакамада

«Я не была ни организатором мероприятия, ни должна была там выступать ни с каким DJ-сетом. Музыкальное мероприятие проходило в светском формате и с деловым дресс-кодом. Мероприятие было остановлено. Всё прошло этично (никого в пол лицом не укладывали)», — написала Хакамада в Telegram-канале.

Хакамада уточнила, что присутствовала на мероприятии исключительно как гость, отметив, что увлекается электронной музыкой.

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось, что в ночь на 15 февраля сотрудники силовых структур провели рейд в отеле Savoy во время техно-вечеринки, приуроченной ко Дню святого Валентина. В ходе проверки на полу были обнаружены пакетики с неизвестным белым порошком. Сообщалось, что несколько человек были задержаны и доставлены в отделение полиции.

Среди посетителей мероприятия, помимо Хакамады, заметили блогера-«миллионника» Любовь Сидоркину с супругом Игорем Зайкиным. По словам Зайкина, они просто спустились в фойе из своего гостиничного номера, когда туда вошли полицейские.