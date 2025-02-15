Москва, 15 февраля, 2025, 19:17 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский своими замечаниями в сторону президента США Дональда Трампа «плюёт в руку дающему», заявил 15 февраля заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Tarasov/Global Look Press Владимир Зеленский

«Киевский клоун отчитал Трампа за всё, что только можно. Нищий вор плюет в руку дающего. Вопрос, как отреагирует Трамп?» — написал Медведев в соцсети X.

Таким образом зампред Совбеза прокомментировал заявление Зеленского, сделанное в рамках Мюнхенской конференции, о «рисках», которые якобы появились на фоне состоявшегося телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и Дональда Трампа.

Ранее глава киевского режима назвал разговор российского лидера и американского президента угрозой всему миру. Он заявил, что Киев отвергнет все решения, которые будут приняты без его участия.

Как передавало ИА Регнум, 15 февраля Зеленский пожаловался, что глава Белого дома провёл телефонный разговор с российским лидером раньше, чем с ним. Он заявил, что ему было «не очень приятно», когда ситуация на Украине обсуждалась сначала с российской стороной, а уже потом — с Киевом.

Американский журналист Джексон Хинкл при этом предположил, что главу киевского режима Владимира Зеленского не позовут на переговоры по Украине, а лишь поставят в известность об их проведении.

Телефонный разговор президентов России и США, состоявшийся 12 февраля, стал первым после переизбрания Трампа главой государства. Беседа продолжалась около полутора часов. Лидеры договорились об организации личной встречи и согласились с тем, что пришло время работать вместе. Путин и Трамп обсудили в том числе украинский конфликт и согласились, что его можно разрешить мирными переговорами.