Москва, 15 февраля, 2025, 19:15 — ИА Регнум. Европа стала слабым и почти никому не нужным регионом, время которого ушло необратимо. Об этом заявил 15 февраля заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Екатерина Штукина/POOL/ТАСС Дмитрий Медведев

Так он отреагировал на выступление вице-президента США Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности, которое в числе прочего касалось положения европейского континента в мире.

«[Вэнс] сказал ровно то, чего стоит современная Европа. А мы ещё и добавить можем. Нынешняя Европа в границах ЕС — злобная немощная старуха, которая пытается рядиться в молодую и эффектную красавицу. Время такой Европы безвозвратно ушло», — написал Медведев на странице в социальной сети «Вконтакте».

Зампред СБ уточнил, что участники конференции в Мюнхене рассчитывали услышать от Вэнса слова поддержки в адрес союзников Вашингтона и позицию главы Белого дома Дональда Трампа, касающуюся завершения украинского конфликта. Однако, по словам Медведева, содержание речи вице-президента США сильно встревожило присутствовавших.

Как сообщало ИА Регнум, Мюнхенская конференция по безопасности проходит с 14 по 16 февраля 2025 года. Её участники слушали выступление Вэнса без особого энтузиазма.

В своей речи он уделил особое внимание проблеме цензуры в европейских странах. Вице-президент подчеркнул, что администрация Трампа всерьёз обеспокоена безопасностью в Европе. По его словам, проблемы в Европе уже проявляются в виде отмены выборов в Румынии.

Кроме того, Вэнс отметил, что главной угрозой для Европы является не Россия или Китай, а сама Европа. Он также заявил, что готов приехать в РФ на переговоры по Украине.