Курск, 15 февраля, 2025, 18:54 — ИА Регнум. Многие бойцы Вооружённых сил Украины (ВСУ), захваченные в плен в Курской области, заявляют, что их мобилизовали, хотя на самом деле они воюют с 2014 года. Об этом сообщил штурмовик 155-й отдельной гвардейской бригады Тихоокеанского флота с позывным Пончик.

Pool. Ukrainian Presidentia/Global Look Press

Российский морпех рассказал, что один из бойцов ВСУ сдался в плен его отряду в Курской области и по дороге рассказывал, как его насильно мобилизовали и отправили на фронт. Однако позже выяснилось, что это не так.

«Случай не единичный: кричат как один, что они повара и водители, а как только получаем доступ к телефону — воюет-то, оказывается, с 2014-го», — рассказал Пончик в беседе с «РИА Новости».

Как передавало ИА Регнум, ранее в Курской области российские военные взяли в плен душевнобольного мужчину, которого насильно мобилизовали в ВСУ и отправили в штурмовики. Пленный с детства страдает психическим расстройством. Сообщалось, что сотрудники ТЦК (военкомата) похитили его в городе Знаменке Кировоградской области в июле 2024 года, отправили в 95-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду и забросили в приграничье Курской области.