Мюнхен, Германия, 15 февраля, 2025, 19:05 — ИА Регнум. Евросоюзу «рано или поздно» придётся направить войска на Украину, заявил 15 февраля в ходе Мюнхенской конференции по безопасности министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Axel Heimken/Global Look Press

«Когда президент [США Дональд] Трамп говорит, что в рамках сделки должны быть [направлены на Украину] европейские войска, нам придётся их предоставить. Так что рано или поздно нам придётся вмешаться», — сказал Сикорский.

При этом он заявил, что время для мирных переговоров якобы ещё не настало, а звонок Трампа президенту России Владимиру Путину был «ошибкой». Слишком быстрое начало переговоров «оправдывает президента Путина и снижает моральный дух на Украине», сказал Сикорский.

Как передавало ИА Регнум, 12 февраля глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США не будут направлять на Украину свои войска для обеспечения безопасности этой страны. Гарантии безопасности Украины должны быть обеспечены силами стран Европы и государств, не входящих в регион, заявил он.

Трамп намерен возложить вопрос гарантий безопасности Украины на Европу, сказал 9 февраля его советник по национальной безопасности Майк Уолтц. Президент США, в свою очередь, требовал от стран Евросоюза увеличить финансирование помощи киевскому режиму до уровня, сопоставимого с поддержкой со стороны США.

15 февраля агентство Associated Press сообщило, что некоторые европейские страны тайно разрабатывают план отправки войск на Украину, намереваясь «помочь с обеспечением любого будущего мирного соглашения с Россией». Отмечалось, что во главе этой работы стоят Великобритания и Франция.

26 января посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что любой иностранный контингент на территории Украины без согласия России станет законной целью для ВС РФ. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в свою очередь отмечал, что вопрос о размещении на территории Украины западных военных может обсуждаться только в ходе переговоров.