Мюнхен, Германия, 15 февраля, 2025, 18:58 — ИА Регнум. «Группа семи» (G7) будет принимать решения о введении новых санкций против России исходя из готовности Москвы участвовать в переговорах по мирному урегулированию конфликта на Украине, передаёт 15 февраля ТАСС со ссылкой на совместное заявление министров иностранных дел стран — членов G7.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Любые новые, дополнительные санкции должны быть связаны с тем, предпримет ли Российская Федерация реальные добросовестные усилия, направленные на окончательное прекращение военных действий против Украины», — сказано в заявлении министров.

Главы внешнеполитических ведомств, которые провели встречу на полях Мюнхенской конференции по безопасности, заявили, что завершение конфликта должно обеспечить долгосрочную безопасность Украине. Для этого, по их мнению, необходимо разработать надёжные гарантии, которые позволят избежать возобновления боевых действий.

Участники встречи также выразили готовность продолжать оказывать финансовую помощь Киеву за счёт использования доходов от заблокированных российских активов и пообещали расширить список антироссийских санкций, если Москва «не будет вести добросовестные переговоры».

Российская сторона неоднократно выражала готовность к проведению переговоров по урегулированию конфликта на Украине. 12 февраля состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Лидеры обсудили в том числе украинский конфликт и согласились, что его можно разрешить мирными переговорами. Президент РФ отметил необходимость устранения первопричин этого конфликта.

Как передавало ИА Регнум, ранее страны — участницы «Большой семёрки» обещали продолжить санкционное давление на Россию. Официальные лица РФ неоднократно заявляли, что западные санкции принесли обратный результат, а российская экономика продолжает расти.

В состав G7 входят Германия, Франция, Италия, Великобритания, Япония, Канада и США. Присоединившаяся к формату в 1998 году Россия была исключена из объединения в 2014 году, после возвращения в состав РФ Крыма и Севастополя.