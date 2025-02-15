Манхэттен, США, 15 февраля, 2025, 18:45 — ИА Регнум. Американская писательница Эшли Сент-Клер сообщила, что стала матерью ребёнка от предпринимателя Илона Маска. В социальной сети X (бывший Twitter) она уточнила, что ребёнок появился на свет пять месяцев назад.

Социальные сети Эшли Сент-Клер

«Пять месяцев назад я родила ребёнка. Его отец — Илон Маск. Я не рассказывала об этом раньше, чтобы защитить малыша, но в последние дни стало очевидно, что таблоиды намерены сообщить об этом», — заявила Сент-Клер.

Она не раскрыла информации о поле и имени ребёнка, отметив, что хочет вырастить его в «нормальной и безопасной среде». Писательница также обратилась к СМИ с просьбой уважать частную жизнь её семьи.

Как сообщало ИА Регнум, в июне 2024 года сообщалось, что Маск в начале того же года стал отцом как минимум в 12-й раз. По этим данным, Шивон Зилис, топ-менеджер компании Neuralink, в 2021 году родила от Маска близнецов. Ранее первая жена предпринимателя Джастин Уилсон подарила ему шестерых детей. Кроме того, певица Граймс (Клэр Элис Буше) стала матерью троих детей Маска.

Ранее, в 2023 году, Маск высказывался о необходимости строгих мер в отношении стерилизации детей, заявляя, что врачи и родители, участвующие в таких процедурах, должны приговариваться к пожизненному заключению.