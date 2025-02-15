Сухум, 15 февраля, 2025, 18:29 — ИА Регнум. Явка на внеочередных президентских выборах в Абхазии, по данным на 18:00 (по мск), превысила 55%, что позволяет считать их состоявшимися. Об этом сообщил председатель ЦИК Абхазии Дмитрий Маршан на брифинге.

Максим Блинов/РИА Новости

«На 18:00 явка избирателей на выборах президента Абхазии составила чуть более 55%, или 79 тыс. человек. Для признания выборов состоявшимися по абхазскому законодательству необходимо, чтобы в них приняло участие больше половины избирателей, внесенных в списки. Этот порог преодолён, выборы состоялись», — отметил он.

По словам Маршана, всего в списки избирателей были внесены 134,5 тыс. человек.

Как передавало ИА Регнум, 15 февраля в Абхазии стартовали досрочные президентские выборы. Избирательные участки открылись для жителей республики. Данные выборы в Абхазии станут первыми с момента образования республики, на которых не будут работать российские наблюдатели. Предварительные итоги голосования станут известны в воскресенье, 16 февраля. Для проведения голосования было оборудовано 152 избирательных участка в Абхазии. Ещё два участка открылось на территории России — в Москве и Черкесске.

Абхазские общественные организации призывали открыть избирательные участки на выборах президента Абхазии в российских регионах. Чем больше таких участков появится на территории России, тем лучше, так как это позволит каждому абхазу в РФ проголосовать на президентских выборах, отмечал в беседе с ИА Регнум почётный консул республики в Петербурге Владимир Бигвава.