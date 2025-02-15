Мюнхен, Германия, 15 февраля, 2025, 18:20 — ИА Регнум. В Мюнхене, где в настоящее время проходит международная конференция по безопасности, 15 февраля началась крупная уличная демонстрация протеста против НАТО.

Robert Michael/Global Look Press

По словам организаторов протестов («Альянса действий против конференции по безопасности НАТО»), демонстрации направлены против поставок оружия Украине и Израилю, также протестующие выступают за мирные переговоры по украинскому конфликту.

«Так называемое глобальное превосходство Запада зиждется на империалистическом делении мира и привело к многочисленным конфликтам по всему земному шару. А правительство Германии всё больше милитаризируется и игнорирует запрос общества на мирную политику», — указано в анонсе альянса, распространённом перед началом акции.

Крупное демонстрационное шествие стартовало днём, 15 февраля, на центральной мюнхенской площади Карлсплац. Оно пройдёт до оцепленного периметра вокруг места проведения конференции по безопасности. Протестующие принесли с собой многочисленные флаги Палестины, а также баннеры, призывающие остановить поставки оружия Украине и Израилю.

По оценкам местной полиции, для участия в мероприятии собралось несколько тысяч человек. В силовых структурах также добавили, что для обеспечения безопасности в городе было привлечено около 5 тыс. силовиков из Баварии, близлежащих земель ФРГ, а также Австрии.

Как передавало ИА Регнум, Мюнхенская конференция по безопасности проходит с 14 по 16 февраля. Участники форума обсуждают в том числе «контуры» плана урегулирования конфликта на Украине. В конференции, среди прочих, принимают участие вице-президент США Джей Ди Вэнс, спецпосланник президента США по России и Украине Кит Келлог, а также глава киевского режима Владимир Зеленский.