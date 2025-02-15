Луганск, 15 февраля, 2025, 18:09 — ИА Регнум. В Луганской Народной Республике (ЛНР) стартовала региональная кадровая программа «Герои Луганщины». Об этом в ходе визита к военнослужащим 3-й гвардейской общевойсковой Луганско-Северодонецкой армии сообщил глава региона Леонид Пасечник.

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«Соответствующий указ о старте данного проекта я подписал, соответствующие указания мною также отданы. Уверен, что данный проект позволит участникам специальной военной операции ― новой элите нашего общества раскрыть все свои возможности и реализовать имеющийся потенциал», ― отметил Пасечник.

Он пояснил, что каждый участник проекта пройдет обучение под руководством опытных наставников и получит знания и умения, необходимые для работы в муниципальных и государственных органах.

Пасечник призвал всех героев-защитников принять активное участие в кадровом проекте и направить свой потенциал на дальнейшее укрепление и процветание Луганщины и России.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 29 февраля прошлого года в послании Федеральному собранию сообщил о запуске кадровой программы «Время героев» для ветеранов и участников спецоперации. Новая кадровая программа будет строится по тем же стандартам, что и программа «Лидеры России», выпускники которой занимают высокие должности вплоть до министерских, отметил российский лидер.

Инициатива позволит бойцам СВО в приоритетном порядке получать высшее образование, в том числе по специальностям гражданской направленности. В роли наставников выступят руководители администрации президента, члены правительства, губернаторы, мэры и главы ведущих компаний страны.

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко 4 февраля сообщил, что число Героев России среди военнослужащих, подавших заявки на участие в программе «Время героев», выросло на 53%.

27 января врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в регионе начнет работу региональный проект «Курск. Герои!», являющийся аналогом федеральной кадровой программы «Время героев». Он подчеркнул, что программа позволит участникам специальной военной операции, вернувшимся с фронта, пройти профессиональное обучение и получить знания и навыки, которые требуются для работы на государственной и муниципальной службе.