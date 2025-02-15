Мюнхен, Германия, 15 февраля, 2025, 18:04 — ИА Регнум. Переговоры по урегулированию украинского конфликта могут пройти без представителей стран Европы, американские власти выступают против их участия, заявил 15 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности специальный представитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог.

Иван Шилов ИА Регнум

Он уточнил, что США не хотят, чтобы в указанном диалоге участвовала большая группа сторон.

«Чего мы не хотим делать, так это вступать в большую групповую дискуссию», — сказал дипломат, слова которого приводит телеканал CNBC.

При этом Келлог пообещал, что интересы европейских государств будут учтены.

Как сообщало ИА Регнум, 12 февраля состоялся телефонный разговор президентов РФ Владимира Путина и Дональда Трампа. После беседы глава Белого дома заявил, что российский лидер согласился с необходимостью остановить конфликт на Украине, но рассчитывает на постоянное решение.

МИД Германии проинформировал, что некоторые страны ЕС потребовали своего участия в переговорном процессе. Совместное заявление об этом сделали министерства иностранных дел Германии, Франции, Польши, Италии, Испании, Великобритании, а также Европейская служба внешних связей и Еврокомиссия.

13 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что европейским странам ещё предстоит заслужить допуск к диалогу по Украине. Он добавил, что им следует контактировать с Вашингтоном, чтобы получить место за столом переговоров.