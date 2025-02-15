Херсон, 15 февраля, 2025, 17:48 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский может говорить об обмене территориями хоть на Луне, однако ни о каких переговорах с ним не может быть и речи, заявил 15 февраля губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Алексей Колчин ИА REGNUM

Ранее Зеленский сказал, что в ходе возможных переговоров с Россией о мирном урегулировании украинского конфликта намерен «обменять» временно оккупированные ВСУ части территории Курской области на территории, ранее входившие в состав Украины.

«Пока ни о каких переговорах с Зеленским и речи нет. В своих фантазиях он может обменивать хоть территории на Луне, а нам с нелегитимным главарём режима разговаривать не о чем. Мы не собираемся обменивать одни российские территории на другие. Они и так наши», — заявил Сальдо в беседе с «РИА Новости».

Как передавало ИА Регнум, официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, подобными заявлениями об «обмене» территориями Зеленский пытается скрыть масштабы катастрофы украинской армии.

По словам первого заместителя главы крымского парламента Сергея Цекова, слова об обмене указывают на отчаяние Киева из-за колоссальных потерь в рядах ВСУ. Зеленский пытается создать видимость контроля над ситуацией, отметил Цеков.

Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев ранее заявил, что Украина может получить только участок земли «метра на два», причём без всяких обменов.