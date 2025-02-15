Москва, 15 февраля, 2025, 17:47 — ИА Регнум. Правительство России внесло в Госдуму законопроект, направленный на борьбу с телефонным и интернет-мошенничеством. Соответствующее распоряжение опубликовано 15 февраля в Системе обеспечения законодательной деятельности.

ИА Регнум

Из текста документа следует, что на экранах телефонов появится обязательная маркировка, указывающая на звонки банков или сотовых операторов. Отсутствие маркировки будет говорить о том, что звонок подозрительный.

Кроме того, граждане смогут устанавливать запрет на входящие международные звонки и отказываться от рекламных сообщений. Госорганам и банкам запретят контактировать с гражданами посредством иностранных мессенджеров — так предполагается избежать использования подложных аккаунтов.

Защитить граждан предлагается и путём увеличения времени, необходимого для смены пароля от аккаунта на «Госуслугах». Ранее мошенники предлагали быстро изменить пароль. При попытке это сделать пользователи будут получать предупреждение.

Власти пообещали решить проблему с входом мошенников на страницу в «Госуслугах» по старому телефонному номеру, перепроданному новому владельцу. Такие номера теперь подлежат автоматической ликвидации.

Ещё одна новация касается базы голосов мошенников, разработанной на основе создаваемой государственной информационной системы «Антифрод». Предполагается, что система защитит от попыток оформить кредит на чужое имя или устроить массовую рассылку с чужого номера.

Пользователи услуг связи смогут запретить оформлять сим-карты на их имя без личного присутствия. Снять запрет можно будет при личном посещении МФЦ. Законопроект также запрещает передавать сим-карты третьим лицам.

В общей сложности в документе перечислены около 30 мер, направленных на защиту россиян от мошенников. Соответствующее поручение, как сообщало ИА Регнум, ранее дал президент РФ Владимир Путин. В свою очередь премьер-министр Михаил Мишустин 13 февраля сообщил о введении обязательной маркировки звонков для борьбы с телефонными мошенниками.