Уссурийск, Приморский край, 15 февраля, 2025, 18:00 — ИА Регнум. В субботу, 15 февраля, в Приморье из-за крупного лесного пожара на территории Уссурийского городского округа был введён особый режим. Об этом сообщает региональная прокуратура в своем Telegram-канале.

Денис Бочаров/Global Look Press

«Надзорное ведомство приняло участие в работе оперативного штаба, на котором также присутствовали представители министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов», — говорится в сообщении.

Огонь не угрожает жилым домам. Прокуратура выясняет причины пожара и оценит действия должностных лиц, «в том числе в части охраны лесного фонда, предупреждения пожара и дальнейшей его ликвидации», отметило ведомство.

Как сообщало ИА Регнум, 14 февраля президент России Владимир Путин провёл встречу с участниками Совета безопасности РФ. На совещании обсуждалась подготовка к сезону паводков и пожаров для минимализации их последствий.

В конце декабря 2024 года глава МЧС Александр Куренков заявил, что в 2025 году ряд российских регионов может оказаться в зоне паводка и природных пожаров. По его словам, зачастую паводки настигают регионы европейской части страны, а также Башкирию, Чувашию, Архангельскую, Вологодскую, Ленинградскую, Новгородскую, Самарскую и Оренбургскую области. Что касается природных пожаров, в начале весны высока вероятность их возникновения в южных районах Тувы, Забайкалья, Приморского и Хабаровского краёв, сообщил Куренков.