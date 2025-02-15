Борисполь, Украина, 15 февраля, 2025, 17:54 — ИА Регнум. Если действующие украинские власти не прекратят преследование оппозиции, в стране может произойти военный переворот, заявил мэр города Борисполь Владимир Борисенко.

Стрингер/РИА Новости

Соответствующее видео опубликовано 15 февраля в Telegram-канале партии бывшего президента Украины Петра Порошенко (состоит в объединении, признанном в РФ террористическим) «Европейская солидарность».

Борисенко заявил, что он, как военнослужащий, глава города и «сознательный гражданин», понимает, что происходит на Украине.

«Видимо, власть заболела. Выход ― глобальная очистка. И если этим будут заниматься военнослужащие, то вам, поверьте, это не понравится. Поэтому думайте», ― указал мэр.

Как сообщало ИА Регнум, 13 февраля совет национальной безопасности и обороны Украины опубликовал решение о введении санкций против Порошенко. Политику запретили вывод средств с территории Украины и заблокировали его активы. Санкции введены бессрочно.

Экс-президент Украины назвал решение главы киевского режима Владимира Зеленского преступным и политически мотивированным. Члены партии Порошенко в знак протеста заблокировали трибуну Верховной рады. Депутаты устроили потасовку и сорвали заседание законодательного органа.

Украине не впервые предрекают смещение власти силовым путем. О вероятности такого сценария 25 января заявил депутат Госдумы Алексей Чепа. Он отметил, что на такое развитие событий намекают слова главы ГУР Украины Кирилла Буданова (физическое лицо, внесённое Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) об угрозе существованию Украины в случае, если до лета 2025 года не начнутся мирные переговоры.

Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся под стражей в СИЗО по подозрению в госизмене, ранее отмечал, что госпереворот возможен на Украине в том случае, если Зеленский вновь откажется от проведения президентских выборов.