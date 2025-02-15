Москва, 15 февраля, 2025, 17:41 — ИА Регнум. Кремль после телефонного разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока не фиксировал сигналов о стремлении компаний из стран Запада, Южной Кореи и Японии возобновить деятельность в России, заявил 15 февраля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Гавриил Григоров/РИА Новости Дмитрий Песков

«Нет. Не получали», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов, передаёт ТАСС.

Телефонный разговор Путина и Трампа состоялся 12 февраля. Беседа стала первой после переизбрания американского лидера. Она длилась около полутора часов. Путин и Трамп договорились об организации личной встречи и согласились с тем, что пришло время работать вместе. Президент РФ также пригласил главу Белого дома в Москву.

Как передавало ИА Регнум, 14 февраля агентство Yonhap проинформировало, что южнокорейский автопроизводитель Hyundai начал изучать возможность возобновления своей деятельности в РФ и возвращения под контроль завода в Петербурге на фоне американо-российских переговоров, а также возможной отмены антироссийских санкций.

Вместе с тем в публикации отмечалось, что южнокорейские автоконцерны столкнутся с трудностями, если решат вернуться в РФ, поскольку им будет сложно восстановить свои позиции на российском рынке, на котором уже широко представлена продукция китайских компаний.