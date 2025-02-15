Мюнхен, Германия, 15 февраля, 2025, 17:39 — ИА Регнум. Генсек НАТО Марк Рютте 15 февраля призвал страны Евросоюза перестать жаловаться из-за переговоров по Украине и выдвинуть конкретные предложения для урегулирования конфликта.

Boris Roessler/Global Look Press Марк Рютте

«Не жалуйтесь на то, что вы будете или не будете за столом переговоров, предлагайте конкретные идеи. Увеличьте расходы, обеспечьте, чтобы военная подготовка и поставки оружия Украине продолжались», — сказал Рютте в ходе Мюнхенской конференции по безопасности.

13 февраля ряд стран ― членов Евросоюза потребовал своего участия в переговорном процессе по вопросу урегулирования украинского конфликта. Соответствующее заявление сделали представители МИД Германии, Франции, Польши, Италии, Испании, Великобритании, а также Европейская служба внешних связей и Еврокомиссия.

Как передавало ИА Регнум, ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что мирное соглашение по Украине не может быть достигнуто без участия стран Европейского союза. Аналогичное мнение выразил лидер германской оппозиции, кандидат в канцлеры ФРГ Фридрих Мерц. Он также поддержал точку зрения о необходимости укрепления позиций Украины, чтобы она могла участвовать в переговорах как ключевой участник.

Журналист Пётр Акопов в своей статье для ИА Регнум отмечал, что переговоры президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа через голову Европы и Украины абсолютно неприемлемы для атлантистов и украинцев, поэтому они требуют своего в них участия, однако встречи президентов РФ и США будут двусторонними.

Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский ранее заявил, что Европа утратила «центральную роль» в вопросе урегулирования украинского конфликта. По его словам, теперь странам ЕС остаётся лишь «стоять в углу и наблюдать» за происходящим.