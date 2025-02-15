Нефтеюганск, Югра, 15 февраля, 2025, 17:39 — ИА Регнум. Кафе загорелось в городе Нефтеюганске в ХМАО-Югре, пламя распространилось по площади 800 кв. м. Об этом 15 февраля сообщил пресс-центр МЧС России.

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В одноэтажном здании обрушилась кровля на площади 100 кв. м. Пожарные локализовали возгорание.

«К тушению привлечены 23 специалиста и шесть единиц техники ведомства», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 12 октября 2024 года в Нефтеюганске загорелись квартира и кровля двухэтажного многоквартирного жилого дома. В одной из квартир были найдены тела мужчины и женщины. До прибытия пожарных из дома эвакуировались 60 человек, для них открыли пункт временного размещения.

Крупный пожар вспыхнул вечером 14 февраля в пансионате, расположенном в станице Благовещенской под Анапой. Огонь охватил корпус для проживания и столовую, площадь возгорания достигла 1400 кв. м. Из горящего здания были эвакуированы 26 человек. Позже поступила информация о том, что огонь перекинулся на находящийся рядом волонтерский штаб. Пожар потушили усилиями 89 специалистов с привлечением 29 единиц техники. Причиной ЧП могло стать неосторожное обращение с огнём.