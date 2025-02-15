Киев, 15 февраля, 2025, 17:35 — ИА Регнум. Власти США не согласовали изменения, внесённые представителями киевского режима в двустороннее соглашение о разработке полезных ископаемых Украины, заявила 15 февраля политический обозреватель украинской радиостанции Radio NV Юлия Забелина.

Антон Вергун/РИА Новости

«Команде [вице-президента США] Джей Ди Вэнса не понравились внесённые Украиной правки в указанное соглашение по ценным минеральным ресурсам», — отметила она.

Именно это обстоятельство могло привести к переносу встречи Джей Ди Вэнса и главы киевского режима Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности, заявила Забелина. Официальных комментариев о причинах переноса встречи не поступало.

Как сообщало ИА Регнум, 3 февраля президент США Дональд Трамп выразил заинтересованность в получении редкоземельных металлов с Украины в обмен на финансовую помощь. Он подчеркнул, что Вашингтон планирует добиваться соответствующих гарантий от киевского режима.

12 февраля Зеленский заявил, что США передали Украине проект соглашения об использовании редкоземельных ископаемых. Он пообещал, что изучит документ, и выразил надежду, что соглашение будет подписано на конференции в Мюнхене.

Позднее глава киевского режима внёс в документ поправки. По сведениям газеты The Washington Post, глава киевского режима отказался предоставить США права на половину ещё не добытых минеральных ресурсов Украины.

15 февраля американский телеканал NBC News со ссылкой на осведомлённые источники проинформировал, что Трамп в рамках соглашения о партнёрстве хочет получить 50% редкоземельных металлов Украины. Собеседники журналистов отметили, что соглашение позволит США частично компенсировать расходы на военную помощь, оказанную Киеву.