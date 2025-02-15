Берлин, 15 февраля, 2025, 17:31 — ИА Регнум. Переговоры по урегулированию украинского конфликта между Россией и США без участия Украины и Европы неприемлемы, заявил 15 февраля лидер германской оппозиции, кандидат в канцлеры ФРГ от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц.

Monika Skolimowska/Global Look Press

По его словам, такая ситуация недопустима.

«[Украинцы] должны присутствовать за столом переговоров как основное государство. Мы должны быть вместе с ними», ― считает Мерц.

Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, Мерц заявил, что поддерживает точку зрения о необходимости укрепления позиций Украины, чтобы она могла участвовать в переговорах как ключевой участник. Европейские страны обязаны оказать Киеву сильную поддержку, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 12 февраля президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Он стал первым после переизбрания Трампа главой государства. Беседа продолжалась около полутора часов. Президенты договорились об организации личной встречи и согласились с тем, что пришло время работать вместе. Путин пригласил Трампа в Москву.

В Кремле заявили, что Путин и Трамп обсудили в том числе украинский конфликт и согласились, что его можно разрешить мирными переговорами. Российский лидер при этом подчеркнул необходимость устранения первопричин конфликта.

Разговор глав двух государств ошеломил европейских чиновников, тем более что США не предупредили о нём своих союзников в Европе, отмечали обозреватели агентства Bloomberg.

Журналист Пётр Акопов в своей статье для ИА Регнум отмечал, что переговоры Трампа с Путиным через голову Европы и Украины абсолютно неприемлемы для атлантистов и украинцев, поэтому они требуют своего в них участия, однако встречи президентов РФ и США будут двусторонними.

Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский ранее заявил, что Европа утратила «центральную роль» в вопросе урегулирования украинского конфликта. Теперь европейским странам остается лишь «стоять в углу и наблюдать» за происходящим, добавил дипломат.