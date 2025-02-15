Вашингтон, 15 февраля, 2025, 17:22 — ИА Регнум. Администрация президента США Дональда Трампа распорядилась уволить более 300 сотрудников национального управления по ядерной безопасности, сообщил 15 февраля телеканал CNN.

Samuel Corum — Pool/Global Look Press Дональд Трамп

«В четверг [13 февраля] вечером администрация Трампа уволила более 300 сотрудников национального управления по ядерной безопасности — агентства, ответственного за управление ядерным арсеналом страны», — говорится в сообщении.

В министерстве энергетики США в свою очередь заявили, что уволено было лишь около 50 человек.

Как передавало ИА Регнум, 20 января американский миллиардер Илон Маск занял пост главы нового департамента эффективности государственного управления (DOGE). Он назвал своё назначение «угрозой для бюрократии» и заверил, что обнародует имена «лидеров по самым безумно глупым тратам» средств американских налогоплательщиков.

Вскоре ведомство приступило к масштабной проверке бюджетных трат. В частности, с подачи Маска Агентство США по международному развитию (USAID) приостановило работу в ожидании реорганизации.

5 февраля Маск также раскритиковал практику государственных трат на СМИ, после чего исполнительные власти США прекратили финансирование американских газет Politico и The New York Times, а также информационного агентства Associated Press.

14 февраля телеканал ABC News сообщил, что прокуроры 14 американских штатов подали федеральные иски против Трампа и Маска по обвинению в нарушении конституции страны. Возмущение истцов вызвал тот факт, что Трамп официально не назначал Маска на пост главы DOGE, сенат страны не утверждал его кандидатуру, а Маск, тем не менее, якобы имеет «безграничную и неконтролируемую» власть в стране.