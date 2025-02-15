Красноярск, 15 февраля, 2025, 17:16 — ИА Регнум. Пётр Гуменник 15 февраля одержал победу в мужских соревнованиях финала Гран-при России по фигурному катанию, проходящего в Красноярске. 22-летний спортсмен набрал 314,54 балла по итогам короткой и произвольной программ.

Александр Вильф/РИА Новости

15 февраля были разыграны первые медали финала Гран-при России в мужской произвольной программе. Второе место занял Марк Кондратюк (294,06 балла), который лидировал после короткой программы. Бронзовую медаль завоевал Евгений Семененко. Четвёртую позицию занял действующий чемпион России Владислав Дикиджи.

Финал Гран-при России в Красноярске завершится 16 февраля.

Гуменник ранее становился серебряным (2023) и бронзовым (2024) призёром чемпионата России, а также побеждал в финале Гран-при России в 2023 году.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2024 года Международный союз конькобежцев сообщил, что рассматривает возможность допуска российских и белорусских фигуристов и конькобежцев на Олимпийские игры 2026 года. В случае положительного решения обе страны могут получить по одной квоте в каждом виде программы, однако окончательного вердикта по этому вопросу пока нет.