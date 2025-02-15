Херсон, 15 февраля, 2025, 17:30 — ИА Регнум. Мероприятия в память о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, состоялись 15 февраля в Херсонской и Запорожской областях. В регионах прошли концерты и церемонии возложения цветов к памятникам и могилам погибших, автопробег и другие акции.

Таврия

Центральным для Херсонской области стало мероприятие, состоявшееся в Геническе, в парке Афганской славы. На площадке собрались ветераны войны в Афганистане, действующие военнослужащие, общественники, пришли и обычные горожане. Воины-интернационалисты также приехали из других округов.

«Мы сюда прибыли из Нижних Серогоз возложить цветы, вспомнить всех погибших воинов-интернационалистов. Это наша обязанность — помнить. Если мы не будем помнить прошлое, у нас не будет будущего», — рассказал ветеран-афганец, бывший командир взвода 191-го полка Петр Штепюк, находившийся в Афганистане четыре месяца.

Другой ветеран — депутат Херсонской областной думы Игорь Телегин напомнил, что война в Афганистане была самой кровопролитной и затяжной после Великой Отечественной. Советский Союз тогда вступил в открытую схватку с мировым терроризмом.

«Это знаменательная дата. Все воины-интернационалисты, проживающие сейчас в Геническе, сегодня присутствовали здесь, в парке Афганской славы», — отметил Телегин.

В городе Геническе также провели торжественный концерт. На нем выступил ансамбль «Амбрелла», а завершилось мероприятие награждением ветеранов.

Памятные мероприятия прошли в Великолепетихском, Верхнерогачикском, Ивановском, Голопристанском, Нижнесерогозском округах. В Тарасовской школе Алешкинского округа обновили мемориальную доску воину-афганцу Николаю Литвиненко.

В селе Григорьевка активисты провели лекцию о воинах-интернационалистах и организовали экспозицию в честь Героев Советского Союза, служивших в Афганистане. В ходе мероприятия в Рубановке участники боевых действий поделились своими впечатлениями и воспоминаниями. В Скадовске, Новой Каховке и селе Великие Копани возложили цветы к мемориалам, посвященным ветеранам Афганской войны, а в Нижних Серогозах провели митинг.

«Мы должны помнить о героях и передавать эту память будущим поколениям, открывая мемориалы и вовлекая молодежь в сохранение нашей истории», — подчеркнул глава Алешкинского округа Руслан Хоменко.

В Запорожской области памятные мероприятия прошли 14 февраля в преддверии Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Активисты молодёжных организаций почтили память не только ветеранов войны в Афганистане, но и соотечественников, которые участвовали в более чем тридцати вооружённых конфликтах за пределами России.

Они возложили цветы к памятнику воинам-интернационалистам у бронированной разведывательно-дозорной машины, а также почтили память воинов минутой молчания.

В России 15 февраля отмечается День памяти воинов-интернационалистов в честь 36-й годовщины вывода советских войск из Афганистана.

Как сообщало ИА Регнум, мэр Москвы Сергей Собянин в обращении к ветеранам боевых действий и воинам-интернационалистам заявил, что в сердцах людей живут воспоминания о подвиге воинов-афганцев и светлая память о тех, кто не вернулся с поля боя. Он подчеркнул, что сегодня ветераны и участники боевых действий продолжают служить России.

Зампред комитета Народного Совета ДНР по поддержке участников СВО Юрий Сивоконенко рассказал, что именно ветераны Афганской войны в 2014 году сформировали костяк народного ополчения в Донецкой Народной Республике (ДНР). За счёт усилий людей, которые знали, как правильно обращаться с оружием и противостоять врагу, ДНР тогда удалось выстоять, отметил он.