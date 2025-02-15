Москва, 15 февраля, 2025, 16:58 — ИА Регнум. Кремль знает о заявлении американского вице-президента Джей Ди Вэнса о том, что газета The Wall Street Journal исказила его комментарий о возможной отправке войск США в зону украинского конфликта. Об этом заявил 15 декабря пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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«Да, приняли к сведению», — сказал он.

Так представитель Кремля ответил на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА Регнум, ранее The Wall Street Journal написала, что Джей Ди Вэнс якобы не исключил, что Вашингтон может отправить своих военных на Украину. По утверждениям журналистов, случится, если Россия не будет вести переговоры «добросовестно».

После этого Дмитрий Песков заявил, что Кремль рассчитывает в ходе дальнейших контактов с американской стороной получить дополнительные разъяснения касательно слов Вэнса о давлении на Россию.

В свою очередь, сам вице-президент США выразил недовольство тем, как The Wall Street Journal интерпретировала его слова.