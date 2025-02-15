Бразилиа, 15 февраля, 2025, 16:56 — ИА Регнум. Крах киевского режима, возглавляемого Владимиром Зеленским, сейчас является лишь вопросом времени, отметил аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в своей статье для издания InfoBRICS.

ИА Регнум

«Без поддержки общества и с сокращением западной помощи диктатура Зеленского в упадке, а конец его режима теперь лишь вопрос времени», — указано в публикации.

Лейрос отметил, что на фоне неудач на фронте и прекращения безоговорочной поддержки со стороны США Зеленский находится в безвыходном поражении, ведь проведение выборов президента станет концом его политической карьеры, а их бойкотирование ещё сильнее подорвет западную поддержку.

Срок полномочий Зеленского на посту президента Украины истёк 20 мая 2024 года. Отмену выборов глава киевского режима объяснил военным положением, заявив, что жители Украины якобы не желают проведения президентских выборов в стране из-за их опасности и бессмысленности.

Как передавало ИА Регнум, 1 февраля спецпосланник США по Украине Кит Келлог заявил, что американские власти хотят, чтобы до конца 2025 года на Украине были проведены президентские выборы.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Зеленский нелегитимен. В украинской конституции нет указаний о продлении полномочий президента, даже в условиях военного положения, напоминал глава российского государства.