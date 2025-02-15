Москва, 15 февраля, 2025, 16:51 — ИА Регнум. Американцы потеряли интерес к «клоунам на Банковой», а глава киевского режима Владимир Зеленский больше не способен удивлять их вбросами о команде бывшего президента Джо Байдена и её роли в разжигании украинского конфликта, заявила 15 февраля официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью ТАСС.

Сергей Корсун ИА Регнум

Дипломат прокомментировала решение модератора Мюнхенской конференции по безопасности не разрешить Зеленскому перейти в ходе выступления на украинский язык, а также отметила, что у участников мероприятия не возникло ни одного вопроса к главе киевского режима.

Прежде главу киевского режима слушали, как оракула, так как Зеленский шантажировал американский политический бомонд, отметила Захарова. Время от времени Зеленский вбрасывал сведения о причастности команды Байдена к разжигании конфликта и коррупционным схемам, но теперь этой «чувствительной информацией» никого не удивишь, сказала она.

«Каждый день в США публикуются изобличающие либеральную шайку материалы. Соответственно, и интерес к этим клоунам на Банковой утрачен», — отметила представитель МИД.

Как сообщало ИА Регнум, Зеленский, выступая на конференции в Мюнхене, попросил разрешения перейти с английского на украинский язык, но получил отказ. Это вызвало смех в зале.

Ранее в Мюнхене глава киевского режима выступил на пресс-конференции и вёл себя странно, что привлекло внимание СМИ. У главы киевского режима непроизвольно дергались брови, голова и плечи, время от времени он глядел в одну точку, а также тёр нос рукой. Многие комментаторы предположили, что Зеленский находился под действием наркотиков.

61-я Мюнхенская конференция по безопасности проходит с 14 по 16 февраля. На её полях, в частности, планировали провести встречу Зеленского с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, однако в последний момент переговоры решили отложить.