Москва, 15 февраля, 2025, 16:43 — ИА Регнум. Композитор и поэт, народный артист России Игорь Николаев пытается пресечь незаконное использование фразы «Выпьем за любовь» на сувенирах, которые продаются в Сети, сообщил 15 февраля Telegram-канал SHOT.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Игорь Николаев

По данным издания, за последнее время Николаев фигурировал в исках по интеллектуальным правам на суммы 800 тыс. рублей и 250 тыс. рублей.

«Музыкант совместно с компанией, которой доверил свои товарные знаки, пытается взыскать более 1 млн рублей за использование фразы «Выпьем за любовь», ― говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, в марте 2024 года Николаев, который является автором текста оригинальной песни Михаила Шуфутинского «Третье сентября», зарегистрировал в Федеральной службе по интеллектуальной собственности в качестве товарного знака словосочетание «Третье сентября». Заявку на регистрацию он подавал в сентябре 2022 года. Предполагается, что бренд можно будет использовать в услугах онлайн-сервисов для скачивания предварительно записанных музыки и фильмов, музыкального образования и музыкотерапии, а также в выпуске музыкальной продукции.

В октябре 2023 года Николаев зарегистрировал товарный знак «Дельфин и русалка» для общепита, в частности для оказания услуг по приготовлению пищи и напитков в гостиницах. Также от его имени в Роспатент подали заявку на регистрацию товарного знака «Две звезды».

В октябре 2024 года в Роспатент поступили заявки на регистрацию товарных знаков «Я русский». Предполагается, что под одним из этих знаков исполнитель SHAMAN сможет выпускать шампуни, пену для ванн и ряд парфюмерных изделий, также он намерен получить возможность выпускать вино и крепкие алкогольные напитки.

Общественное движение «Ветераны России» обратилось к руководителю Роспатента Юрию Зубову с просьбой не регистрировать этот товарный знак. По их словам, это сделает коммерческим понятие, лежащее в основе национальной идентичности и культуры России.