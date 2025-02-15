Мюнхен, Германия, 15 февраля, 2025, 16:35 — ИА Регнум. Украина в 2024 году потеряла 4 тыс. кв. км территории, признал 15 февраля в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности глава киевского режима Владимир Зеленский.

Boris Roessler/Global Look Press Владимир Зеленский

Он заявил, что одной из причин неудач ВСУ стали медленные поставки военной помощи из США.

«Это одна из причин, по которой мы потеряли 4 тыс. кв. км», — сказал глава киевского режима.

Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов, выступая на коллегии военного ведомства, сообщил, что Вооружённые силы России в ходе спецоперации в 2024 году освободили почти 4,5 тыс. кв. км территории. По состоянию на 16 декабря 2024 года Киев контролировал 1% территории Луганской Народной Республики и 25-30% территории Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей.

Потери Вооружённых сил Украины за указанный период превысили 590 тыс. бойцов. В начале 2024 года ВСУ теряли примерно по 4 тыс. военных в неделю, а к марту потери увеличились до более чем 7 тыс. человек.

Как передавало ИА Регнум, 13 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что возвращение Украины к границам до 2014 года (с Крымом, Донбассом, Херсонской и Запорожской областями) маловероятно. Американский лидер поддержал соответствующее заявление слова шефа Пентагона Пита Хегсета.

21 января Трамп подписал указ, согласно которому на 90 дней было заморожено финансирование США других стран. Целью была названа оценка целесообразности этой помощи. Американское издание The Washington Post со ссылкой на неназванного сотрудника американского конгресса сообщило, что соответствующее решение подразумевает прекращение финансовой и военной поддержки киевского режима.