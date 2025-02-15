Сухум, 15 февраля, 2025, 16:47 — ИА Регнум. Досрочные выборы президента Абхазии начались в штатном режиме: с высокой явки и небольших провокаций. Об этом сообщается на сайте «Независимого Общественного Мониторинга» со ссылкой на наблюдателей на избирательных участках.

Сергей Булкин/ТАСС

«На данный момент выборы проходят спокойно, явка высокая, явных нарушений не замечено», — рассказала наблюдатель из Парагвая Карина Ортега, находящаяся на избирательном участке в республике.

Также уточняется, что четыре из пяти кандидатов в президенты Абхазии, среди которых вице-президент республики Бадра Гунба, бывший торгпред в России Олег Барциц, экс-глава контрольной палаты республики Роберт Аршба, оппозиционер Адгур Ардзинба и председатель Черноморского банка развития Адгур Хурхумал, уже проголосовали в ходе выборов.

Оппозиционные Telegram-каналы Абхазии сообщают о небольших нарушениях, однако не предоставляют конкретных подтверждений. Так, по их данным, в автобусах Сухума якобы ведётся агитация за одного из кандидатов, при этом нет никаких подтверждений, что видео действительно свежее.

Для проведения голосования было оборудовано 152 избирательных участка в Абхазии. Ещё два участка открылось на территории России — в Москве и Черкесске.

«В первый час работы участка в Москве проголосовали более 100 человек. В связи с повышенными требованиями безопасности на входе в здание организован тщательный досмотр. В самом помещении, где работает комиссия, ситуация спокойная, несмотря на очереди: работает более 10 членов комиссий, которые сверяют паспорта и выдают бюллетени», — рассказал председатель участковой комиссии Беслан Кобахия.

Избирательный участок Москвы посетила также международный наблюдатель Ольга Петерсен. По её словам, голосование проходит прозрачно, а избирателям ставят в паспорте штамп, чтобы исключить возможность повторного голосования.

«Очень хорошо, что здесь создан избирательный участок, вся необходимая методическая ресурсная поддержка, которая требовалась со стороны территориальной избирательной комиссии России, оказана. Важно сказать, что и члены избирательной комиссии, и представители ЦИК Абхазии, и наблюдатели от кандидатов имеют опыт. Поэтому работа идет слаженно, без каких-то нарушений», — сообщил член Общественной палаты России, директор Северо-Кавказского института — филиала РАНХиГС Азамат Тлисов, который находится на избирательном участке в Черкесске.

15 февраля в Абхазии стартовали досрочные президентские выборы. Избирательные участки открылись для жителей республики. Данные выборы в Абхазии станут первыми с момента образования республики, на которых не будут работать российские наблюдатели. Предварительные итоги голосования станут известны в воскресенье, 16 февраля.

Абхазские общественные организации призывали открыть избирательные участки на выборах президента Абхазии в российских регионах. Чем больше таких участков появится на территории России, тем лучше, так как это позволит каждому абхазу в РФ проголосовать на президентских выборах, отмечал в беседе с ИА Регнум почётный консул республики в Петербурге Владимир Бигвава.