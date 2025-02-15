Молдавия, 15 февраля, 2025, 16:41 — ИА Регнум. Народное собрание Гагаузии обратилось к властям Молдавии с просьбой возобновить авиасообщение с Россией. Об этом заявил спикер парламента автономии Дмитрий Константинов на съезде депутатов.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«У меня обращение к властям Молдавии. Меня просят те, чьи родственники работают в России и тратят огромные деньги за перелеты и переезды. И мы хотим обратиться к руководству Молдавии об открытии прямого сообщения с Россией. Не пропускаете российские авиалинии — есть турецкие! Можно решить этот вопрос, нужна только воля», — сказал он.

Авиасообщение между Молдавией и Россией было приостановлено в феврале 2022 года. Власти Молдавии частично открыли воздушное пространство для западных направлений, однако маршруты через Украину и страны ЕС остаются закрытыми для российских авиакомпаний, а молдавские перевозчики не выполняют рейсы в Россию.

Гагаузия — автономное территориальное образование на юге Молдавии, оно традиционно выступает за укрепление связей с Россией, тогда как руководство Кишинева ориентировано на европейскую интеграцию. В ходе референдума о вступлении Молдавии в ЕС 94,84% жителей автономии высказались против вступления в Евросоюз.

В 2024 году власти Молдавии присоединились к санкциям ЕС в отношении России.

Как сообщало ИА Регнум, представители Гагаузии сообщали о случаях задержания чиновников и общественных деятелей автономии молдавскими силовыми структурами.

В начале февраля 2025 года главу Гагаузии Евгению Гуцул задержали в аэропорту Кишинева для дополнительного досмотра.

В ноябре 2024 года молдавские силовики провели обыски у заместителя главы автономии и депутата Народного собрания Руслана Униловского.

Также 9 ноября 2024 года был задержан общественный деятель Михаил Влах после публикации о президенте Молдавии Майе Санду, в его доме прошел обыск.