Москва, 15 февраля, 2025, 16:30 — ИА Регнум. В Москве приветствуют освобождение гражданина РФ Александра Труфанова и выражают благодарность руководству движения ХАМАС за это решение, заявил 15 февраля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Хасан Алзаанин/ТАСС

Ранее 15 февраля сообщалось, что представители ХАМАС передали сотрудникам Международного комитета Красного Креста трёх заложников, в том числе россиянина Труфанова. Передача состоялась в Хан-Юнисе на юге сектора Газа. Труфанов, имеющий также гражданство Израиля, попал в плен к ХАМАС в октябре 2023 года.

«В Москве приветствуют освобождение Александра Труфанова в Палестине и выражают признательность руководству ХАМАС за принятое решение», — сказал Песков журналистам.

Официальный представитель МИД Мария Захарова ранее заявила, что Россия признательна Палестине, Египту и Катару за помощь в освобождении Труфанова. По её словам, возвращение стало возможным благодаря настойчивым и целенаправленным действиям российских дипломатов, которые интенсивно контактировали с политическим руководством ХАМАС. Россия продолжит добиваться скорейшего освобождения уроженца Донбасса Максима Харина, который пока остаётся в Газе, добавила Захарова.

Как передавало ИА Регнум, 3 февраля заместитель председателя политбюро ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что Труфанова освободят из плена в ближайшее время. Он отметил, что это решение было принято в качестве ответного жеста на позицию России по палестинскому вопросу.

Соглашение о временном перемирии в секторе Газа было достигнуто 15 января. Оно должно быть осуществлено в три этапа: первый — вывод израильских войск из Газы и освобождение ХАМАС 33 заложников, второй — освобождение оставшихся израильских заключённых и постоянное прекращение огня, третий — обмен телами погибших. Предполагается, что затем в секторе Газа начнутся восстановительные работы.

Представитель ХАМАС Абу Убейда 10 февраля сообщил, что запланированное на 15 февраля освобождение нескольких заложников отложено из-за несоблюдения Израилем соглашения. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 11 февраля пригрозил, что армия страны возобновит боевые действия в секторе Газа, если ХАМАС вопреки договорённостям не освободит заложников к полудню 15 февраля.