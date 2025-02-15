Париж, 15 февраля, 2025, 16:26 — ИА Регнум. Французская актриса театра и кино Женевьев Паж, исполнившая роль маркизы де Помпадур в романтической комедии «Фанфан-тюльпан», умерла в Париже на 98-м году жизни. Об этом 15 февраля сообщило Agence France-Presse.

Кадр их х/ф «Эль Сид» Женевьев Паж

Внучка Паж Зои Гиймо рассказала, что актриса скончалась у себя дома.

«Женевьев Паж, театральная звезда, сыгравшая хозяйку роскошного публичного дома, которая наняла Катрин Денёв в фильме «Дневная красавица» (1967), умерла в пятницу в Париже в возрасте 97 лет», — говорится в сообщении.

Женевьев Паж родилась 13 декабря 1927 года в столице Франции. Ее отец Жак Поль Бонжан был коллекционером, а крёстным отцом Паж стал модельер Кристиан Диор. Паж окончила Высшую национальную консерваторию драматического искусства, дебютировала в театре «Комеди Франсез». В дальнейшем она выступала в разных театрах, в числе её партнеров по сцене был Жерар Филип.

«Фанфан-тюльпан», снятый в 1952 году режиссёром Кристиан-Жаком, стал одним из первых фильмов, в которых снялась Паж. Актриса также сыграла роли во французских фильмах «Холодные закуски», «Неизвестный в доме», «Три комнаты на Манхэттене», а также в картинах американских режиссёров «Иностранная интрига», «Нескончаемая песня», «Эль Сид», «Частная жизнь Шерлока Холмса». Всего на её счету более 50 киноработ.

В 1959 году Женевьев вышла замуж за бизнесмена Жан-Клода Бужара и воспитала с ним двоих детей. Брак продлился до смерти Бужара в 2011 году.